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Боевик «Азова» рассказал, как по приказу командира расстрелял семью с ребенком в Мариуполе

Армия
Боевик «Азова» рассказал, как по приказу командира расстрелял семью с ребенком в Мариуполе

Пленный боевик националистического батальона «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) Александр Сыкылында признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе.

Он рассказал, что по приказу командира открыл огонь по машине, на которой была надпись «Дети». По автомобилю выпустили целый магазин, после чего он начал замедляться и съехал на обочину, передает его слова РИА Новости.

В машине находились мужчина и женщина в возрасте примерно 30 лет и девочка лет десяти. После расправы боевики «Азова» обыскали машину, забрав у убитых материальные ценности, денежные средства в эквиваленте тысячи долларов и золотые украшения.

Ранее российские войска нанесли удар по пункту дислокации нацбата «Азов» в районе населенного пункта Катериновка в ДНР, сообщает «Царьград».

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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