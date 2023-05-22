В Госдуме назвали «полной глупостью» идею ввести шестидневную рабочую неделю

Предложение ввести шестидневную рабочую неделю не соответствует нынешнему положению российской экономики и является «полной глупостью», заявила в беседе с «Политикой Сегодня» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Это недальновидность и непродуманность, если не сказать глупость. Чтобы понимать, для каких целей это предложено, нужно также понимать, что структура российской экономики сейчас такова, что такие цели достигнуты не будут», — заявила депутат.
Ввести «шестидневку» предложили члены Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение к министру труда Антону Котякову.
Авторы инициативы напомнили, что в годы Великой Отечественной войны россияне работали по шесть и даже семь дней в неделю. В настоящий момент, как утверждают активисты, многочисленные антироссийские санкции увеличивают нагрузку на экономический сектор.
Впрочем, Бассараб усомнилась в целесообразности такого предложения. Как объяснила собеседница издания, во времена СССР практически все работодатели были как «единое государство», а сейчас более половины экономики составляет частный бизнес.
«[Инициатива] играет на пользу нашим врагам. Я уверена, что сейчас множество западных СМИ с удовольствием возьмут эту тему муссировать, как уже давно решенную: "России, чтобы победить, нужно эксплуатировать россиян шестидневную рабочую неделю". Считаю полной глупостью», — констатировала депутат.
Теоретически, добавила Бессараб, по решению соответствующего органа можно национализировать все предприятия и перевести россиян на шестидневную рабочую неделю, но подобной задачи на данный момент нет.
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