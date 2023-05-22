«Молодец какой»: Захарова едко отреагировала на слова Зеленского о Хиросиме и Артемовске

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова едко отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о Хиросиме и Артемовске.
Глава государства в рамках саммита G7 решил провести параллель между разрушенной от американского ядерного удара Хиросимой и Артемовском. Так президент ответил на вопрос о проведении мирных переговоров.
«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.
Министерство обороны России ранее сообщило, что в результате наступательных действий бойцов ЧВК «Вагнер» город Артемовск был полностью освобожден.