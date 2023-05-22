СМИ: принадлежащий патриарху Кириллу Aurus попал в ДТП в центре Москвы

Отмечается, что ДТП случилось в 6:30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Aurus врезался в автомобиль Volvo, когда тот выезжал из переулка, в результате чего пострадал один человек. От госпитализации он отказался.