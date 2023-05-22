Депутаты предложили выдавать молодым российским семьям сертификат на покупку первой машины

Фракция ЛДПР готовит законопроект о введении программы семейного сертификата на покупку первого автомобиля российского производства. Выплачиваться деньги в сумме 1 млн рублей будут молодым семьям до 30 лет после рождения первого ребенка, уточняют «Известия».
Предложение депутатов поддержали автопроизводители. По мнению зампреда фракции ЛДПР, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, эта мера станет эффективной дополнительной поддержкой молодых семей, особенно на фоне демографической ямы, в которой сейчас находится Россия.
Парламентарий отметил, что сама по себе машина очень нужна родителям для того, чтобы отвозить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Идея ЛДПР направлена на решение данного вопроса. Кроме того, инициатива фракции является поддержкой российского автопрома, подчеркнул Нилов.