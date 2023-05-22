Депутаты предложили выдавать молодым российским семьям сертификат на покупку первой машины

Парламентарий отметил, что сама по себе машина очень нужна родителям для того, чтобы отвозить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Идея ЛДПР направлена на решение данного вопроса. Кроме того, инициатива фракции является поддержкой российского автопрома, подчеркнул Нилов.