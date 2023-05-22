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Китай выразил Японии решительный протест после выпадов стран G7 на саммите

Политика
Китай выразил Японии решительный протест после выпадов стран G7 на саммите

Китай выразил послу Японии Хидэо Таруми протест за нападки на Пекин во время саммита G7 в Хиросиме. Заявление появилось на сайте китайского министерства иностранных дел.

Иностранного представителя вызвал заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун. По его словам, Япония вместе с другими странами «Большой семерки» «очерняла и нападала» на Китай. Пекин назвал такие выпады грубым вмешательством во внутренние дела и интересы КНР. По этой причине китайская сторона выразила дипломату решительный протест.

Замглавы МИД Китая добавил, что вопросы с Тайванем, Гонконгом, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами относятся ко внутренним делам.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю некими ответными действиями из-за Тайваня. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать обороноспособность острова, информировал телеканал «360».

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