Китай выразил Японии решительный протест после выпадов стран G7 на саммите

Иностранного представителя вызвал заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун. По его словам, Япония вместе с другими странами «Большой семерки» «очерняла и нападала» на Китай. Пекин назвал такие выпады грубым вмешательством во внутренние дела и интересы КНР. По этой причине китайская сторона выразила дипломату решительный протест.