Китай выразил Японии решительный протест после выпадов стран G7 на саммите

Китай выразил послу Японии Хидэо Таруми протест за нападки на Пекин во время саммита G7 в Хиросиме. Заявление появилось на сайте китайского министерства иностранных дел.
Иностранного представителя вызвал заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун. По его словам, Япония вместе с другими странами «Большой семерки» «очерняла и нападала» на Китай. Пекин назвал такие выпады грубым вмешательством во внутренние дела и интересы КНР. По этой причине китайская сторона выразила дипломату решительный протест.
Замглавы МИД Китая добавил, что вопросы с Тайванем, Гонконгом, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами относятся ко внутренним делам.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю некими ответными действиями из-за Тайваня. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать обороноспособность острова, информировал телеканал «360».