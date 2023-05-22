Минтруду предложили ввести шестидневную рабочую неделю в России

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила главе Минтруда России Антону Котякову ввести в стране шестидневную рабочую неделю.
Авторы идеи указали на возросшее число санкций, которые увеличили нагрузку на экономику страны. Принятые правительством меры помогли «выдержать нанесенный удар», однако потребность в дополнительных инвестициях по-прежнему сохраняется. В связи с этим предприниматели предложили ввести шестидневную рабочую неделю, пишут «Известия».
По мнению бизнесменов, такая мера позволит реализовать обозначенные президентом России Владимиром Путиным задачи, включая достижение технологического и промышленного прорыва и укрепление экономического суверенитета, передает телеканал «360».