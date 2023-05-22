США возмутились запретом Китая покупать полупроводники компании Micron

Сотрудники управления по вопросам киберпространства КНР в воскресенье заявили о том, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку безопасности, рассказали представители Министерства торговли США. Из-за этого местные операторы критической информационной инфраструктуры обязаны прекратить импорт продуктов вышеуказанной организации.