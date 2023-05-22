США возмутились запретом Китая покупать полупроводники компании Micron

Правительство Соединенных Штатов назвало безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, сообщает агентство Reuters.
Сотрудники управления по вопросам киберпространства КНР в воскресенье заявили о том, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку безопасности, рассказали представители Министерства торговли США. Из-за этого местные операторы критической информационной инфраструктуры обязаны прекратить импорт продуктов вышеуказанной организации.
Представители США выступили против таких действий. Они также назвали запрет китайских властей не совместимым с утверждениями Пекина об открытости местных рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе.