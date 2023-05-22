Россия уступила в рейтинге стран Европы по доступности газа для граждан только Казахстану

Тройку лидеров закрыла Белоруссия, где людям доступно почти 5 тыс. куб. м газа по 8,6 руб. за один кубометр. В первую пятерку по дешевизне голубого топлива также попали Венгрия (33,4 руб.) и Хорватия (39,7 руб.).