Россия уступила в рейтинге стран Европы по доступности газа для граждан только Казахстану

Казахстан и Россия стали лидерами стран Европы по степени доступности газа. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
Наибольший объем природного газа на свои средние зарплаты среди европейского населения способны приобрести жители Казахстана — они могут купить почти 10 тыс. «кубов» топлива по цене 4,8 руб. за кубометр. Россияне могут получить 7642 тонны энергоресурса за среднемесячную зарплату (7,4 руб.).
Тройку лидеров закрыла Белоруссия, где людям доступно почти 5 тыс. куб. м газа по 8,6 руб. за один кубометр. В первую пятерку по дешевизне голубого топлива также попали Венгрия (33,4 руб.) и Хорватия (39,7 руб.).
Наиболее дорогой газ в Швеции: там в пересчете на российскую валюту кубометр энергоносителя обойдется в 231 рубль. Затем идут Дания, Чехия, Нидерланды и Греция: там кубометр газа стоит свыше 140 рублей.