В КБП подтвердили проведение испытаний нового ракетного комплекса «Гермес»

В России активно проводятся испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения, входящего в состав Ростеха.
В публикации указано, что данная система предназначена для ликвидации летательных аппаратов, построек и бронетехники противника. Дальность ее действия составляет до 100 километров. «Гермес» также можно поставить на любое автомобильное шасси среднего и крупного тоннажа.
Отметим, что снаряды комплекса достигают целей при помощи навигации, а после самостоятельно их захватывают за счет самонаводящихся головок. После завершения испытаний будет принято решение об их поставках.