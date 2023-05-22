Если медаль за взятие Артемовска будет раздаваться всем подряд, то лучше такую медаль не делать — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал возможное награждение медалями за освобождение Артемовска. Он напомнил о негативном опыте, когда обошли стороной бойцов «оркестра», которые непосредственно брали сирийский город Пальмира.
Пригожин констатировал, что никто из «музыкантов» не был награжден, зато поощрили артистов и секретарш.
«В любых медалях есть и плюсы, и минусы. Когда была взята Пальмира исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер", то медаль за взятие Пальмиры получили все, начиная от секретарш на Фрунзенской, заканчивая музыкантами, артистами и различными "друзьями" Минобороны. И не получил ни один боец ЧВК "Вагнер", ни одной медали за взятие Пальмиры», — рассказал Пригожин, комментарий которого опубликовала его пресс-служба.
По мнению создателя «оркестра», не будет никакой ценности в награде за взятие Артемовска, если ее будут раздавать так же, как и за Пальмиру.
«И поэтому, если медаль за взятие Артемовска, которую Денис Владимирович выпустит, будет раздаваться всем подряд, то я считаю, что лучше такую медаль не делать. Если она будет раздаваться тем, кто выполнял задачи по взятии Бахмута, то есть бойцам ЧВК "Вагнер", плюс тем, кто содействовал этому, безусловно, и таких наверняка в ДНР немало, начиная от тех, кто делал там интернет-связь нормальную и заканчивая теми, кто на флангах где-то работал, то это имеет место быть», — считает основатель ЧВК «Вагнер».
Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Артемовск 20 мая. В ближайшее время они передадут свои позиции подразделениям Минобороны.