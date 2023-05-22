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Одежда цвета хаки на Зеленском рассмешила пользователей Twitter

Политика
Одежда цвета хаки на Зеленском рассмешила пользователей Twitter

Пользователей Twitter насмешил внешний вид украинского президента Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме. Политик появился на мероприятии в одежде цветов военной формы.

«Мне нравится, что он даже не на Украине, но одет в военное одеяние. С кем он дерется, с официантами?» — поинтересовался Bithiah.

Другой комментатор назвал Зеленского «президентом самой коррумпированной страны в мире» и выразил готовность выделить украинскому лидеру средства на «подходящий костюм». Многих пользователей возмутило присутствие президента Украины в Хиросиме. Они предположили, что визит Зеленского на саммит G7 связан с отмыванием денег.

#саммит G7 #зеленский #Украина