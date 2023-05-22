Одежда цвета хаки на Зеленском рассмешила пользователей Twitter

Другой комментатор назвал Зеленского «президентом самой коррумпированной страны в мире» и выразил готовность выделить украинскому лидеру средства на «подходящий костюм». Многих пользователей возмутило присутствие президента Украины в Хиросиме. Они предположили, что визит Зеленского на саммит G7 связан с отмыванием денег.