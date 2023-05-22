Постпред Крыма обвинил США в одобрении развязывания ядерной войны

Американское правительство своим согласием на использование авиации США против Крыма «одобрило развязывание ядерной войны», заявил постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Его слова передает РИА Новости.
В Севастополе уже 240 лет находится главный российский южный стратегический бастион, напомнил Мурадов. Речь идет о Черноморском флоте, при котором располагается и жизненно важная флотская авиация.
Посягательство на основу стратегической безопасности обязывает страну использовать все средства для недопущения ее подрыва, отметил постпред Крыма. Для предотвращения этой угрозы, по его мнению, нужно ликвидировать точки ввоза опасных вооружений.