Зеленский не встретился с президентом Бразилии на саммите G7

Да Силва отметил, что была назначена двусторонняя встреча с Украиной, однако Зеленский на нее не явился. Сначала делегация просто задерживалась, а в последствии и просто не появилась на встрече. Лула да Силва расстроился, поскольку с Зеленским планировали поговорить.