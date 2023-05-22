Зеленский не встретился с президентом Бразилии на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с бразильским лидером Лулой да Силвой на полях саммита G7. Это подтвердил сам бразильский политик.
Да Силва отметил, что была назначена двусторонняя встреча с Украиной, однако Зеленский на нее не явился. Сначала делегация просто задерживалась, а в последствии и просто не появилась на встрече. Лула да Силва расстроился, поскольку с Зеленским планировали поговорить.
По мнению президента Бразилии, Зеленский просто проводил какую-то другую встречу. Во всяком случае он даже не уведомил о своем нежелании заранее. Какая именно в это время проходила встреча у Украины пока неизвестно