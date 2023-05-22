«РВ»: мощный комбинированный удар впервые нанесен по объектам в Днепре

Мощный комбинированный удар впервые наносится по объектам Днепра (старое название – Днепропетровск). Задействованы различные виды ракет и дроны-камикадзе сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Не менее 15 сильных взрывов прогремело в городе. Удар был нанесен беспилотниками «Шахид/Герань», баллистическими ракетами и крылатыми ракетами Х-22 и Х-101. После атаки над Днепром поднялось зарево от пожара.
«Затем по целям в городе ударила вторая волна беспилотников», – говорится в публикации.
Удары также наносились по объектам в Запорожье и Харькове, в Николаевской области звучат взрывы. Дроны-камикадзе и ракеты продолжают полет к целям, говорится в сообщении.