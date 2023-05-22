Антонов: одобрение ударов по Крыму демонстрирует незаинтересованность США в мире

Одобрение Вашингтоном ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму западным оружием указывает на отсутствие заинтересованности в мире у США. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США подчинили участников G7 своей линии по конфликту на Украине. Они резко ужесточили подходы по вопросам передачи Украине истребителей F-16 и безоговорочного одобрения ударов по Крыму западным оружием, объяснил дипломат.
«Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире», – заявил Антонов.
Москва будет рассматривать удары по Крыму «как нападение на любой другой субъект» РФ, предупредил посол. Он призвал США полностью отдавать себе отчет в ответных российских мерах.