Daily Mail: российские подлодки могут оборвать связь Великобритании с внешним миром

Российские подлодки способны разрушить инфраструктуру Великобритании и привести к «катастрофе». Таким мнением поделился обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.
По его словам, Лондон опасается, что Москва может направить орудия на энергетические и интернет кабели, чем фактически оторвет королевство от внешнего мира и сделает его непригодным для жизни.
Первым делом от российских ударов пострадают здравоохранение, экономика, интернет сфера и мобильная связь. Кроме того, перебои в подаче электроэнергии могут стать причиной массовых уличных протестов. Об этом также говорит глава минобороны страны Бен Уоллес.