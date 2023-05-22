Украинские националисты открыли огонь по горящему укрытию с жителями Артемовска

Украинские националисты в Артемовске открыли огонь по двери горящего подвала, не позволяя укрывавшимся там гражданским покинуть зону боевых действий. Об этом сообщил РИА Новости эвакуированный житель города Александр Пискунов.
По его словам, в населенном пункте одновременно работали несколько националистических группировок. Во время одного из обстрелов произошел пожар, в котором мужчина прятался вместе с семьей и соседями. Выбраться из горящего укрытия не было возможности, поскольку боевики стреляли в дверь.
«Друг мой, сосед, хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулеметная очередь», – поделился Пискунов.
Когда дым заполнил помещение, мирные жители призвали боевиков остановить огонь. Однако эта просьба была проигнорирована.