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Украинские националисты открыли огонь по горящему укрытию с жителями Артемовска

Армия
Украинские националисты открыли огонь по горящему укрытию с жителями Артемовска

Украинские националисты в Артемовске открыли огонь по двери горящего подвала, не позволяя укрывавшимся там гражданским покинуть зону боевых действий. Об этом сообщил РИА Новости эвакуированный житель города Александр Пискунов.

По его словам, в населенном пункте одновременно работали несколько националистических группировок. Во время одного из обстрелов произошел пожар, в котором мужчина прятался вместе с семьей и соседями. Выбраться из горящего укрытия не было возможности, поскольку боевики стреляли в дверь.

«Друг мой, сосед, хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулеметная очередь», – поделился Пискунов.

Когда дым заполнил помещение, мирные жители призвали боевиков остановить огонь. Однако эта просьба была проигнорирована.

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