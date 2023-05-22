Украинские националисты открыли огонь по горящему укрытию с жителями Артемовска

По его словам, в населенном пункте одновременно работали несколько националистических группировок. Во время одного из обстрелов произошел пожар, в котором мужчина прятался вместе с семьей и соседями. Выбраться из горящего укрытия не было возможности, поскольку боевики стреляли в дверь.