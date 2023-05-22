Украинский режиссер Лопатенок предупредил Зеленского о предательстве Запада

Лидеры западных стран могут отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского, так как опасаются глобальной войны. Такой прогноз в соцсетях опубликовал украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Он отметил, что «траектория украинского режима» в настоящее время ведет к третьей мировой войне. Однако этого не хотят ни на Западе, ни в России, уверен Лопатенок.
«Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине», — объяснил режиссер.
Лопатенок добавил, что «большое страшное» украинское контрнаступление не начинается, и Киев сильно проигрывает. Поставки ракет большой дальности, истребителей и прочего оружия не остановят украинский режим «от требования тактического ядерного оружия», заверил режиссер.