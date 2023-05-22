Антонов: США полностью подчинили страны G7

США полностью подчинили участников G7 своей линии в отношении украинского кризиса. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого опубликовал Telegram-канал дипмиссии.
Американское правительство также ужесточило подход по двум важным темам, отметил Антонов. Речь идет о подготовке к поставке Украине самолетов F-16, а также о безоговорочном одобрении атак на Крым с применением американского и другого оружия западных стран.
Эти шаги Вашингтона, по мнению дипломата, снова наглядно показывают, что Белый дом никогда не был заинтересован в мире. Решение о проведении специальной военной операции Антонов назвал абсолютно верным.