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Пользователей Twitter возмутила ложь Зеленского о поддержке Украины большинством стран

Политика
Пользователей Twitter возмутила ложь Зеленского о поддержке Украины большинством стран

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что большинство стран поддерживают Киев. Украинского лидера обвинили во лжи и трусости.

Зеленский с борта самолета поблагодарил участников саммита «Большой семерки» в Хиросиме и рассказал о взаимопонимании «с мировым большинством» по всем важным для Украины пунктам. Слова президента возмутили пользователей.

«Ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи обвинили Зеленского в трусости и попрошайничестве. Один из комментаторов призвал украинского лидера рассказать об Артемовске, другой предположил, что ситуация вряд ли разрешится для Зеленского положительным образом

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