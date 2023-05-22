Пользователей Twitter возмутила ложь Зеленского о поддержке Украины большинством стран

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что большинство стран поддерживают Киев. Украинского лидера обвинили во лжи и трусости.
Зеленский с борта самолета поблагодарил участников саммита «Большой семерки» в Хиросиме и рассказал о взаимопонимании «с мировым большинством» по всем важным для Украины пунктам. Слова президента возмутили пользователей.
«Ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи обвинили Зеленского в трусости и попрошайничестве. Один из комментаторов призвал украинского лидера рассказать об Артемовске, другой предположил, что ситуация вряд ли разрешится для Зеленского положительным образом