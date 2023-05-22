Рэпера Бамберга пытались обвинить в экстремизме из-за флага России

Охрана одного из клубов Москвы пыталась обвинить рэпера Дмитрия Бамберга в экстремизме. Об этом музыкант рассказал РИА Новости.
Он отметил, что охрана клуба не позволила ему вынести российский флаг на сцену. После эмоциональной реакции рэпера, представители заведения вызвали полицию. Однако совсем серьезной истории из этого не вышло, поскольку Бамбергу удалось привлечь общественное внимание к теме.
Журналистам он также рассказал, что правоохранители адекватно разобрались в ситуации. Никаких обвинений ему не предъявили. Ранее Бамберг уже неоднократно озвучивал проблему с патриотической символикой в российских клубах.