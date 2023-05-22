Рэпера Бамберга пытались обвинить в экстремизме из-за флага России

Он отметил, что охрана клуба не позволила ему вынести российский флаг на сцену. После эмоциональной реакции рэпера, представители заведения вызвали полицию. Однако совсем серьезной истории из этого не вышло, поскольку Бамбергу удалось привлечь общественное внимание к теме.