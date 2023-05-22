Посол Антонов напомнил Вашингтону о последствиях потенциальной атаки на Крым

Также Антонов прокомментировал слухи о возможной передаче Киеву истребителей F-16. По его мнению, сама их передача Украине ничего не даст. Если только они не будут взлетать с натовских аэродромов с иностранными «добровольцами» на борту, подчеркнул дипломат.