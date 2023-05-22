Посол Антонов напомнил Вашингтону о последствиях потенциальной атаки на Крым

США следует знать, что удары по Крыму будут расцениваться как нападение на любой другой регион Российской Федерации. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он предупредил, что США должны осознавать, что никаких послаблений от Москвы никто не получит после прямой атаки на Крым. Об этом следует помнить, давая украинским военным «благословения» на воздушные атаки по полуострову.
Также Антонов прокомментировал слухи о возможной передаче Киеву истребителей F-16. По его мнению, сама их передача Украине ничего не даст. Если только они не будут взлетать с натовских аэродромов с иностранными «добровольцами» на борту, подчеркнул дипломат.