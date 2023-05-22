Звуки взрывов раздались в Днепропетровске

Сирена начала работу в Киевской области в 02:24 по московскому времени. Предупреждения также звучат во всех областях, кроме Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.