Звуки взрывов раздались в Днепропетровске

Звуки взрывов прогремели в городе Днепропетровск. Об этом говорится в материале местного издания Укринформ.
Газета также сообщила, что воздушная тревога объявлена в большинстве украинских регионов, в том числе в Киеве, свидетельствует информация официального ресурса для оповещения граждан.
Сирена начала работу в Киевской области в 02:24 по московскому времени. Предупреждения также звучат во всех областях, кроме Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.