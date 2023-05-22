Американская баскетболистка Грайнер поделилась эмоциями после возвращения к играм

Грайнер официально вернулась на площадку в пятницу, 19 мая, во время игры между «Финикс Меркури» и «Лос-Анджелес Спаркс». Эта встреча стала первой для спортсменки с октября 2021 года. Баскетболистка заработала 18 очков и записала на свой счет шесть подборов.