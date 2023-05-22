Американская баскетболистка Грайнер поделилась эмоциями после возвращения к играм

Игрок команды Женской национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер поделилась эмоциями после возвращения к матчам. Спортсменка приговорена в России к девяти годам тюрьмы.
Грайнер официально вернулась на площадку в пятницу, 19 мая, во время игры между «Финикс Меркури» и «Лос-Анджелес Спаркс». Эта встреча стала первой для спортсменки с октября 2021 года. Баскетболистка заработала 18 очков и записала на свой счет шесть подборов.
Она заявила, что ей было приятно вернуться в настоящую игру и на площадку. Грайнер назвала потрясающей любовь игроков и фанатов. Спортсменка чувствовала ее, когда находилась в России.