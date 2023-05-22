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Журналист из США Хинкл перечислил пять факторов провала Украины

Армия
Журналист из США Хинкл перечислил пять факторов провала Украины

События прошедшей недели указали на провал Украины. Пять главных неудач Киева в соцсетях перечислил журналист из США Джексон Хинкл.

Пал город Артемовск, следующим будет Часов Яр, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный оказался в критическом состоянии, отметил Хинкл. Журналист напомнил, что так и не началось весеннее наступление украинских войск, однако сам киевский режим «потерял ошеломляющее количество людей». Кроме того, президент Владимир Зеленский «попрошайничает по всей Западной Европе», напомнил автор.

«Плохая неделя для подкаблучников Украины», — заключил Хинкл.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «оркестр» установил контроль над Артемовском. Освобождение города подтвердило Минобороны России.

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