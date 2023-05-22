Пал город Артемовск, следующим будет Часов Яр, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный оказался в критическом состоянии, отметил Хинкл. Журналист напомнил, что так и не началось весеннее наступление украинских войск, однако сам киевский режим «потерял ошеломляющее количество людей». Кроме того, президент Владимир Зеленский «попрошайничает по всей Западной Европе», напомнил автор.