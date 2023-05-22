Wyborcza: украинские беженцы пожаловались на «блуждание по кругам ада» в Польше

Украинские беженцы при выезде из Польши теряют льготы на проживание. В страну им приходится возвращаться в качестве туристов, теряя все права на бонусы, сообщило польское издание Wyborcza.
Газета привела в пример проблему беженки Людмилы, которой пришлось оплачивать лечение сына после выезда из страны. Статус UKR (предполагает временную соцзащиту в стране) женщина потеряла, так как выехала из Польши, чтобы продлить документы об инвалидности ребенка.
Статус беженца снимается после пребывания человека за пределами страны более 30 дней. Но некоторые украинцы теряют его, не покидая Польши, говорится в материале. Для восстановления необходимых документов беженцам приходится «блуждать по всем кругам ада», пожаловался один из героев материала.