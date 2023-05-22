Wyborcza: украинские беженцы пожаловались на «блуждание по кругам ада» в Польше

Статус беженца снимается после пребывания человека за пределами страны более 30 дней. Но некоторые украинцы теряют его, не покидая Польши, говорится в материале. Для восстановления необходимых документов беженцам приходится «блуждать по всем кругам ада», пожаловался один из героев материала.