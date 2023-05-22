Российско-китайские консультации по безопасности состоятся в Москве 22 мая

Российско-китайские консультации по общественной безопасности пройдут в Москве. Информацию об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
Мероприятие будут проводить секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро ЦК Компартии КНР, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин. Консультации по юстиции и правопорядку состоятся в понедельник, 22 мая.
Подобные встречи России и Китая проходят в РФ или КНР ежегодно. Осенью 2022 года консультации по стратегической стабильности были на территории Китая. Эти мероприятия включены в Совет безопасности обоих государств и вносят вклад в развитие отношений между странами.