Евросоюз не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Переподключение Россельхозбанка к SWIFT было одним из условий трехлетнего меморандума РФ — ООН, который, в том числе, предусматривает разблокировку экспорта удобрений и продовольствия из России, а также возобновление импорта сельхозтехники, запчастей и обслуживания, запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. Это часть пакетной договоренности зерновой инициативы, которая до сих пор не выполнена, отмечают в Москве.