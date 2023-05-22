Евросоюз не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Евросоюз не собирается переподключать к системе SWIFT российские банки, включая Россельхозбанк. С таким заявление в интервью «Известиям» выступил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.
«Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится», — подчеркнул Стано.
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT было одним из условий трехлетнего меморандума РФ — ООН, который, в том числе, предусматривает разблокировку экспорта удобрений и продовольствия из России, а также возобновление импорта сельхозтехники, запчастей и обслуживания, запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. Это часть пакетной договоренности зерновой инициативы, которая до сих пор не выполнена, отмечают в Москве.