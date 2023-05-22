Военкор Симонов: из Артемовска ВСУ выбиты

Симонов опубликовал пост к вопросу о том, что в погоне за громким заголовком «некоторые СМИ плевать хотели на реальность». Публикацию он сопроводил скриншотом новости одного из изданий о том, что в Артемовске (украинское название Бахмут) якобы «продолжаются эпизодические бои». Военкор отметил, что в издании неверно передали слова источника.