Военкор Симонов: из Артемовска ВСУ выбиты

Военкор Александр Симонов опроверг появившиеся в СМИ сообщения об эпизодических боях в Артемовске. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбиты из города, написал в Telegram-канале «Позывной Брюс» специалист.
Симонов опубликовал пост к вопросу о том, что в погоне за громким заголовком «некоторые СМИ плевать хотели на реальность». Публикацию он сопроводил скриншотом новости одного из изданий о том, что в Артемовске (украинское название Бахмут) якобы «продолжаются эпизодические бои». Военкор отметил, что в издании неверно передали слова источника.
«В Хромово и Красном действительно продолжаются бои, вернее, по противнику там активно работают все виды артиллерии и минометов. Однако к Бахмуту эти населенные пункты никакого отношения не имеют. Из города ВСУ выбиты», – подчеркнул Симонов.
Военкор напомнил, что удары продолжают наноситься по населенным пунктам Часов Яр и Константиновка. Он поинтересовался, стоит ли отнести и эти действия к «боям в Бахмуте».