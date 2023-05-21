Водитель «Приоры» скончался в лобовом столкновении с автобусом в Дагестане

Житель Дагестана скончался в результате лобового столкновения с пассажирским автобусом. Подробностями происшествия поделилась пресс-служба регионального МВД.
Согласно информации правоохранителей, авария произошла в воскресение вечером на восьмом километре трассы Кочубей – Минеральные воды. Виновником стал 35-летний водитель машины «Лада Приора», который вылетел на встречную полосу под колеса автобуса «Неоплан».
Во время ДТП в салоне пассажирского транспорта находилось 22 человека. Водитель отечественного седана получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина умер на месте.