Политолог Марков: о тяжелом ранении Залужного свидетельствуют много косвенных данных

Украинская пропаганда специально выставила в Сеть видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, чтобы скрыть его тяжелые ранения. Об этом написал директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель Сергей Марков в своем Telegram-канале.
Ранее появилась информация, что Залужный либо тяжело ранен и находится в госпитале, либо убит в связи с операцией, проведенной ЧВК «Вагнер». По словам Маркова, существует много косвенных данных, что украинский военачальник сейчас находится в больнице.
Однако недавно в Сеть было выложено видео, на котором Залужный выступает на Дне науки в Одессе. Политолог навал его участие в таком мероприятии абсурдом, так как сейчас Вооруженные силы Украины проходят подготовку перед большим наступлением, а их главком выступает на каком-то Дне науки.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал возможную ликвидацию Залужного. По его словам, он был в зоне досягаемости орудий «оркестра».