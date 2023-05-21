Политолог Марков: о тяжелом ранении Залужного свидетельствуют много косвенных данных

Однако недавно в Сеть было выложено видео, на котором Залужный выступает на Дне науки в Одессе. Политолог навал его участие в таком мероприятии абсурдом, так как сейчас Вооруженные силы Украины проходят подготовку перед большим наступлением, а их главком выступает на каком-то Дне науки.