С Новым Годом!

Маккарти встретится с Байденом для обсуждения проблемы госдолга США

Экономика
Маккарти встретится с Байденом для обсуждения проблемы госдолга США

Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти 22 мая проведет переговоры с главой Белого дома Джо Байденом о повышении государственного долга. Об этом говорится в статье газеты Bloomberg.

По словам чиновника, их предыдущий диалог с американским лидером «дал определенные результаты». Теперь Маккарти намерен встретиться с политиком в понедельник. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

«Президент и спикер встретятся завтра», – указано в сообщении администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что инициативы команды Маккарти «стали шагом назад» в решении проблемы госдолга США. Байден также негативно высказался о некоторых предложениях спикера, назвав их «неприемлемыми».

#кевин маккарти #госдолг сша #Джо Байден