Маккарти встретится с Байденом для обсуждения проблемы госдолга США

Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти 22 мая проведет переговоры с главой Белого дома Джо Байденом о повышении государственного долга. Об этом говорится в статье газеты Bloomberg.
По словам чиновника, их предыдущий диалог с американским лидером «дал определенные результаты». Теперь Маккарти намерен встретиться с политиком в понедельник. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.
«Президент и спикер встретятся завтра», – указано в сообщении администрации.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что инициативы команды Маккарти «стали шагом назад» в решении проблемы госдолга США. Байден также негативно высказался о некоторых предложениях спикера, назвав их «неприемлемыми».