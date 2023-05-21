Военкор Симонов о состоянии завода шампанских вин в Артемовске: все как лежало, так и лежит

Склады завод шампанских вин в Артемовске находятся в первозданном виде, несмотря на ожесточенные бои за город. Военный корреспондент Федерального агентства новостей Александр Симонов в сопровождении бойцов ЧВК «Вагнер» осмотрел подвалы предприятия, где хранится продукция.
Он опубликовал видеоролик из складских помещений в своем Telegram-канале «Позывной Брюс». На кадрах видны паллеты с винами различных годов, начиная от 2015 и моложе. Объемы составляют порядка шести миллионов бутылок.
«Масштабы впечатляют. У музыкантов там полный порядок, все как лежало, так и лежит. Оборудование тоже все целое», — рассказал военкор.
В ходе экскурсии Александр Симонов в сопровождении «музыкантов» зашли в ликерный склад. Там тоже хранится готовый продукт в больших цистернах.
«Если хозяевам интересно, пусть приезжают, это все их», — заявил «вагнеровец».
Артемовск накануне был полностью освобожден от сил ВСУ. Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» водрузили флаги на нескольких зданиях. В ближайшие дни «музыканты» планируют окончательно зачистить территорию населенного пункта, создать оборонительные рубежи и 25 мая передать позиции военнослужащим ВС РФ. Сами штурмовики намерены отправиться в тыл для отдыха и перегруппировки, поскольку операция «Бахмутская мясорубка» завершена.