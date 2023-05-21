Военкор Симонов о состоянии завода шампанских вин в Артемовске: все как лежало, так и лежит

Артемовск накануне был полностью освобожден от сил ВСУ. Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» водрузили флаги на нескольких зданиях. В ближайшие дни «музыканты» планируют окончательно зачистить территорию населенного пункта, создать оборонительные рубежи и 25 мая передать позиции военнослужащим ВС РФ. Сами штурмовики намерены отправиться в тыл для отдыха и перегруппировки, поскольку операция «Бахмутская мясорубка» завершена.