Украинцы сорвали выступление дочери Навального* в американском вузе

Главной претензией стало то, что ее отец не сразу высказался по поводу возвращения Крыма в состав России – по мнению украинских студентов, Навальный* должен был еще в 2014 году занять проукраинскую позицию. Также в упрек Навальной поставили «националистические взгляды» ее родителя, которых он придерживался до того, как стал либералом.