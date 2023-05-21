Украинские студенты университета Джорджтауна организовали акцию протеста против выступления дочери Алексея Навального✱* (внесен в список экстремистов и террористов в РФ), поскольку она гражданка России. Они повернулись к Дарье Навальной спиной во время ее речи и обернулись в украинские флаги.
Главной претензией стало то, что ее отец не сразу высказался по поводу возвращения Крыма в состав России – по мнению украинских студентов, Навальный* должен был еще в 2014 году занять проукраинскую позицию. Также в упрек Навальной поставили «националистические взгляды» ее родителя, которых он придерживался до того, как стал либералом.
Как сообщает Politico, акцию протеста организовала студентка магистратуры Руслана Кочмар. Узнав о выступлении Навальной, она расценила как «очень плохую шутку» решение администрации университета пригласить россиянку на трибуну, а потом «организовала студентов выступить против».
«[Украинские] студенты написали серию язвительных писем, и сотни студентов, преподавателей и выпускников подписали петицию, протестующую против выступления Навальной», – пишет Politico.
Кое-кто из обучающихся в университете Джорджтауна украинцев не скрывает, что опасается за свою будущую карьеру на родине. Так, старшекурсница Ирина Тяско заявила, что в будущем хочет «работать в парламенте Украины», а если ее сфотографируют на выступлении «российского политического деятеля», это может «пагубно сказаться на ее будущем».
«Я что, должна пожать ей [Навальной] руку? Типа, я не собираюсь этого делать, даже если мне придется», – заявила Тяско американским журналистам.
Примечательно, что украинским студентам совершенно не важно, что Навальная выступает против России в текущем военном конфликте и сама является студенткой американского вуза – университета Стенфорда.
Ранее сообщалось, что соратники Навального* подстрекали Дарью Трепову✱* (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) к теракту в Петербурге. Подробнее – в нашей статье.
* - лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России