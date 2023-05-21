Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» не планирует продвижение в сторону Хромово и Ивановского после взятия Артемовска

Пригожин отметил, что с 25 мая бойцы ЧВК «Вагнер» уходят в полевые лагеря, где пройдет переформирование, дооснащение и дообучение. Вся информация, которая будет появляться о якобы активности компании, не стоит доверия, уточнил он.