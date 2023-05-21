Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» не планирует продвижение в сторону Хромово и Ивановского после взятия Артемовска

В воскресенье, 21 мая, ЧВК «Вагнер» никуда не наступала, слухи о штурме населенного пункта Хромово не соответствуют действительности. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, чьи слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».
По словам предпринимателя, за минувшие сутки ЧВК «Вагнер» не вела активных боевых действий и никаких территорий не захватывала. Все свои данные обещания «музыканты» выполнили.
«Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. Поэтому на Хромово мы не идем, на Ивановское мы не идем. Мы, как я и заявил вчера, передаем свои позиции Министерству обороны и 25 числа покидаем зону боевых действий», – подчеркнул бизнесмен.
Пригожин отметил, что с 25 мая бойцы ЧВК «Вагнер» уходят в полевые лагеря, где пройдет переформирование, дооснащение и дообучение. Вся информация, которая будет появляться о якобы активности компании, не стоит доверия, уточнил он.