Программиста из Ростова отправили в колонию-поселение за помощь Украине

В Ростове-на-Дону осудили программиста, который помогал украинским спецслужбам, участвуя в DDoS-атаках на сайты Министерства обороны и Президента России. Об этом сообщают местные журналисты со ссылкой на судебный приговор и региональное управление ФСБ.
Как выяснили оперативники, ростовчанин в конце февраля 2022 года участвовал в попытке вывести из строя информационные ресурсы госорганов. После задержания мужчина признался, что действовал из идейных соображений – он поддерживал киевский режим и желал поражения ВС РФ.
Ростовский областной суд признал его виновным по статье 274.1. УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ). Сначала программиста приговорили к условному сроку, а в мае заменили на реальный – три года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 800 тысяч рублей.
До колонии-поселения осужденный обязан добраться самостоятельно. Суд также конфисковал его компьютер в собственность государства.
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