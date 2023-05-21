Программиста из Ростова отправили в колонию-поселение за помощь Украине

Ростовский областной суд признал его виновным по статье 274.1. УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ). Сначала программиста приговорили к условному сроку, а в мае заменили на реальный – три года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 800 тысяч рублей.