Эксперт отметил, что наличие врага помогает США поддерживать военно-промышленный комплекс страны и приносит ей прибыль. По этой причине политическая элита разыграла расследование якобы связей бывшего президента страны Дональда Трампа с Кремлем, которые недавно были опровергнуты американским минюстом. Кроме того, по словам Робертса, истеблишмент пытался дискредитировать экс-главу Белого дома, чтобы он не смог нормализовать отношения с Москвой, передает «ПолитРоссия».