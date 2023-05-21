Соединенные Штаты взращивают ненависть к России ради своей финансовой выгоды. Таким мнением поделился бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Эксперт отметил, что наличие врага помогает США поддерживать военно-промышленный комплекс страны и приносит ей прибыль. По этой причине политическая элита разыграла расследование якобы связей бывшего президента страны Дональда Трампа с Кремлем, которые недавно были опровергнуты американским минюстом. Кроме того, по словам Робертса, истеблишмент пытался дискредитировать экс-главу Белого дома, чтобы он не смог нормализовать отношения с Москвой, передает «ПолитРоссия».
Ранее США ввели ограничения на экспорт в РФ и Белоруссию более 1200 товаров. Полный перечень опубликован на сайте министерства торговли страны.