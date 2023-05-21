Жасмин пожелала сил потерявшей мужа Диане Гурцкой

О смерти Кучеренко стало известно 21 мая. Чиновнику стало плохо в самолете, когда он возвращался из Кубы. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, но мужчину спасти не удалось. Жасмин назвала невосполнимой утратой смерть мужа Гурцкой.