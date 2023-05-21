Жасмин пожелала сил потерявшей мужа Диане Гурцкой

Певица Жасмин принесла соболезнования народной артистке России Диане Гурцкой, у которой внезапно скончался муж — замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Заслуженная артистка РФ призвала коллегу быть сильной.
О смерти Кучеренко стало известно 21 мая. Чиновнику стало плохо в самолете, когда он возвращался из Кубы. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, но мужчину спасти не удалось. Жасмин назвала невосполнимой утратой смерть мужа Гурцкой.
«Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя. Сегодня вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца Петра. Всем сердцем и душой я с вами», — написала певица в блоге.
Кучеренко и Гурцкая прожили в браке 18 лет. У пары остался сын Константин, которому сейчас 16 лет.