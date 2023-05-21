Подполковник Дэвис: передача Киеву истребителей F-16 не повлияет на ход СВО

Решение США о передаче Киеву истребителей F-16, а также оказание помощи в обучении украинских летчиков не изменят ход конфликта в сторону Украины. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
В статье для портала Responsible Statecraft он подчеркнул, что резкая смена позиции главы Белого дома Джо Байдена по этой теме вызывает массу вопросов, ключевым из которых является эффективность использования истребителей. При этом ответ очевиден, и он не обнадеживает, констатирует Дэвис. Он напомнил, что F-16 не оснащен технологией стелс и поэтому уязвим перед российскими средствами ПВО. Открытым остается также и вопрос поставок боевых машин.
«Поставлять истребители должны не США, а другие состоятельные страны, например, европейские», — предположил военный.
По мнению Дэвиса, приоритетом для администрации Вашингтона должно быть «избежание любой эскалации войны за пределами Украины». При этом подполковник подчеркнул, что никакой вариант окончания конфликта ни при каких условиях не может предусматривать гарантии безопасности Украине со стороны США или НАТО.