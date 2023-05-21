Подполковник Дэвис: передача Киеву истребителей F-16 не повлияет на ход СВО

В статье для портала Responsible Statecraft он подчеркнул, что резкая смена позиции главы Белого дома Джо Байдена по этой теме вызывает массу вопросов, ключевым из которых является эффективность использования истребителей. При этом ответ очевиден, и он не обнадеживает, констатирует Дэвис. Он напомнил, что F-16 не оснащен технологией стелс и поэтому уязвим перед российскими средствами ПВО. Открытым остается также и вопрос поставок боевых машин.