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Медведев посетил Ханой для переговоров с властями Вьетнама

Политика
Медведев посетил Ханой для переговоров с властями Вьетнама

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в Ханой с рабочим визитом. Об этом сообщает секретариат политика.

Глава «Единой России» намерен провести встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьером Фам Минь Тинем и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Стороны планируют рассмотреть вопросы развития двустороннего политического диалога и обсудить международные проблемы.

«Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах., — отметили в секретариате Медведева.

Ранее Дмитрий Медведев был во Вьетнаме четыре раза. Один из них он посещал страну в качестве российского президента.

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