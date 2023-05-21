Медведев посетил Ханой для переговоров с властями Вьетнама

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в Ханой с рабочим визитом. Об этом сообщает секретариат политика.
Глава «Единой России» намерен провести встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьером Фам Минь Тинем и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Стороны планируют рассмотреть вопросы развития двустороннего политического диалога и обсудить международные проблемы.
«Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах., — отметили в секретариате Медведева.
Ранее Дмитрий Медведев был во Вьетнаме четыре раза. Один из них он посещал страну в качестве российского президента.