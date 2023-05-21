МВФ направил Гане первый транш кредита в объеме 3 млрд долларов

Гана получила от Международного валютного фонда (МВФ) первые 600 млн долларов от трехлетней расширенной кредитной линии в объеме 3 млрд долларов. Соответствующее заявление сделал министр финансов страны Кен Офори-Атта.
Денежные средства будут применяться властями западно-африканской страны для поддержки бюджета и должны поспособствовать сокращению инфляции, указал он.
Исполнительный совет МВФ на уходящей неделе одобрил трехлетний спасательный заем в объеме 3 млрд долларов. Это дает потенциальный путь выхода из самого тяжелого экономического кризиса в Гане за все последнее поколение.