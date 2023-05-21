Премьер Индии Моди призвал к реформированию ООН из-за ее несостоятельности

Глава индийского правительства Нарендра Моди на полях саммита G7 в Хиросиме заявил, что ООН необходимо реформировать. Об этом информирует газета The Economic Times.
Премьер напомнил, что ООН была учреждена, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в мире. Однако сегодня Организация демонстрирует неспособность урегулировать конфликты.
«Необходимо проанализировать, почему мы должны говорить о мире и стабильности на разных форумах», — сказал Моди.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совет Безопасности Организации необходимо реформировать. Он также отметил, что Бреттон-Вудская финансовая система изжила себя.