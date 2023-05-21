Потеря российского транзита для эстонской экономики оборачивается убытком в два миллиарда евро каждый год – об этом заявил сопредседатель эстонской оппозиционной партии «KOOS/Вместе» Олег Иванов.
По словам Иванова, доходы бюджета Эстонии, оцениваемые в 16 миллиардов евро ежегодно, стремительно сокращаются, поскольку правительство «убивает экономику в стране», проводя антироссийскую политику и поддерживая западные санкции против соседнего государства.
«Это огромные деньги, которые теряются каждый год. Как следствие – это потеря людей, специалисты уезжают, молодежь уезжает, страна стремительно стареет. В Нарве жили почти 100 тысяч человек в советское время, сейчас – 30 тысяч. В Литве, Латвии то же самое – 30-40% населения страны потеряли за счет собственной убогой русофобской политики. И эти процессы только нарастают», – заявил Иванов журналисту Алексею Стефанову.
Несмотря на убытки бюджета, премьер-министр Эстонии Кая Каллас продолжает настаивать на разрыве любых экономических связей с Россией. В партии «KOOS/Вместе» полагают, что это приведет к катастрофическим последствиям и обрушит уровень жизни эстонцев.
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