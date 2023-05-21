Эстония теряет миллиарды евро из-за русофобии, заявил эстонский политик

Несмотря на убытки бюджета, премьер-министр Эстонии Кая Каллас продолжает настаивать на разрыве любых экономических связей с Россией. В партии «KOOS/Вместе» полагают, что это приведет к катастрофическим последствиям и обрушит уровень жизни эстонцев.