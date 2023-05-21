Stern: поставки F-16 ускорят процесс внедрения стандартов НАТО в украинской армии

Решение западных стран начать поставки истребителей F-16 на Украину указывают на стремление активнее внедрять стандарты НАТО в ВСУ, сообщает немецкое издание Stern.
Журналисты напомнили, что F-16 способны взаимодействовать с западными средствами противовоздушной обороны, которые ранее уже передавали Киеву. В частности, ВСУ получила ЗРК Patriot.
«С помощью F-16 вся противовоздушная оборона и ВВС Украины будут постепенно модернизированы в соответствии со стандартами Запада и НАТО», — сказано в материале.
Ранее стало известно, что западные правительства обсуждают поставки F-16 на Украину. В то же время некоторые страны, включая Италию, Германию и Польшу уже отказались от участия в программе.