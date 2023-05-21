Историк Бредихин: Россия упрочила свои позиции в АТР на фоне санкций Запада

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) имеет большое значение для России, и она упрочила там свои позиции на фоне санкций коллективного Запада. К такому выводу пришел кандидат исторических наук Антон Бредихин.
Эксперт отметил, что Россия сумела сохранить хорошие отношения с Китаем и Вьетнамом. Ханой, в свою очередь, стал мостом между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Эта организация играет ключевую роль в АТР, наряду с ШОС и ЕАЭС.
«В условиях противостояния западной гегемонии и санкционной политики США и ЕС необходимо продумать трехстороннее сотрудничество в регионе по таким направлениям, как добыча морепродуктов, научное исследование, геологоразведка, разведка и добыча нефти и газа», — объяснил Бредихин в разговоре с «Народными Новостями».
Ранее Главное таможенное управление КНР представило данные поставок российского сжиженного природного газа в Китай в январе-апреле текущего года. В этот период показатели повысились на 50%, до 2,14 миллиона тонн.