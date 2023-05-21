Историк Бредихин: Россия упрочила свои позиции в АТР на фоне санкций Запада

Эксперт отметил, что Россия сумела сохранить хорошие отношения с Китаем и Вьетнамом. Ханой, в свою очередь, стал мостом между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Эта организация играет ключевую роль в АТР, наряду с ШОС и ЕАЭС.