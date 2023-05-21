Памятник писателю Льву Толстому демонтируют с центральной площади в Одессе

Власти Одессы приняли решение демонтировать памятник Льву Толстому, который расположен на центральной площади, носящей имя русского писателя.
По данным украинских СМИ, памятник будет перенесен в «музейное пространство под открытым небом». Об этом журналистам сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Иван Липтуга.
Решение о переносе памятника Толстому было принято членами историко-топонимической комиссии горсовета. На данный момент объект находится в реестре монументального искусства местного значения, пишет ТАСС.
Это далеко не первый подобный случай на Украине. Там неоднократно сносили памятники, а также переименовывали улицы, названия которых связаны с СССР или Россией.