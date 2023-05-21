Премьер Японии Кисида ни разу не упомянул США в ходе речи, посвященной трагедии в Хиросиме

Премьер-министр на завершающей саммит «Большой семерки» пресс-конференции поднял тему, связанную с ядерной атакой Соединенных Штатов на Японию в конце Второй мировой войны. Однако политический деятель ни разу не упомянул о том, что ее сбросил именно Вашингтон.