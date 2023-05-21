«"Вагнера", спасибо»: Прилепин поблагодарил бойцов ЧВК за освобождение Артемовска

Писатель и действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин опубликовал видеозапись, в которой поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска (Бахмута) от сил противника.
«"Вагнера", спасибо за Бахмут», — сказал он.
Прилепин находится в больнице после покушения, совершенного 6 мая. В результате подрыва автомобиля писателя погиб его соратник Александр Шубин, который был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Он добавил, что к 25 мая «музыканты» подготовят город к передаче бойцам ВС РФ.