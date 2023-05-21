Мельников обратился к омбудсмену из-за инцидента с осужденным школьником на Украине

Вице-президент отечественного филиала Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой из-за инцидента с осужденным школьником на Украине.
Известно, что подросток обвиняется в якобы содействии российской стороне на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Школьник перенес пытки и психологическое давление, но не сломался под прессингом киевских правоохранителей, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).
В связи с этим Мельников попросил омбудсмена оказать подростку всевозможную помощь. В первую очередь речь идет о помощи в обмене мальчика.
Ранее сообщалось, что житель Биробиджана был задержан по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Соответствующее заявление сделали журналисты LIVE DV.